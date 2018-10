’Winkels foppen nog steeds met nepkorting’

De bond bekeek drie maanden lang de prijzen aan aanbiedingen van 40 webwinkels, vijftien supermarkten, vijf drogisterijen en vijf bouwmarkten. Daarbij werd de focus vooral gelegd op van/voor-prijzen (bijvoorbeeld: van €100, voor €50). Conclusie: de ’van-prijs’ is nooit gerekend en dus is het een fopkorting.

Een aantal jaar geleden trok de Consumentenbond al dezelfde conclusie en werden Blokker en Bol.com daarop aangesproken. Zij verbeterden hun leven, concludeert de bond. Nu zijn het bijvoorbeeld Wehkamp, Trekpleister, Kruidvat en Expert die een tik op de vingers krijgen.

Dit soort prijsmisleiding is verboden. Een van/voor-prijs mag alleen als het product daadwerkelijk in de afgelopen drie maanden verkocht is voor de van-prijs, zo luiden de regels van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt.