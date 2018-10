Hongkong verbiedt politieke partij seperatisten

De skyline van Hongkong. Ⓒ EPA

HONGKONG - De autoriteiten in Hongkong hebben voor het eerst een politieke partij verboden. Minister John Lee (Veiligheid) deed dat op veiligheidsgronden. Hij stelde dat de separatistische Nationale Partij (HKNP) ,,duidelijk de intentie had Hongkong om te vormen tot een republiek'' buiten China en bereid was ,,alle methoden'' te gebruiken om dat doel te bereiken.