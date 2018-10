Iran dreigt met ’verwoestende’ reactie na aanval op Revolutionaire Garde

Iran heeft vanwege de aanval een dag van nationale rouw afgekondigd. In Khuzestan blijven overheidskantoren, scholen en banken maandag dicht. De Iraanse minister Mahmoud Alavi (Inlichtingen) zei volgens persdienst Mizan dat al verdachten zijn opgepakt. ,,We zullen alle terroristen identificeren die in verband gebracht kunnen worden met deze aanslag'', stelde hij.

Hoge functionarissen binnen de Revolutionaire Garde hebben Golfstaten, de Verenigde Staten en Israël beschuldigd van betrokkenheid. De tweede man van de garde stelde Amerikaanse en Israëlische leiders in een toespraak op de staatstelevisie een ,,verwoestende'' reactie in het vooruitzicht. ,,Jullie zullen betreuren wat jullie hebben gedaan.''