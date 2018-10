’Rutte begrijpt volk niet’

Er is in Ruttes uitspraken geen sprake van het ervaren van andermans gevoelens en omstandigheden en van contact met de gewone werkende Nederlander is totaal geen sprake. Hij verdient hiervoor een dikke onvoldoende. Daarbij zijn die beschouwingen een klucht, een farce uiteindelijk en een belediging voor het volk. Kom van die troon af meneer Rutte en mengt u zich eens onder uw onderdanen, gewone gezinnen en anderen, dan krijgt u eindelijk eens een idee van het dagelijks leven, wat zij ervaren en wat zij vrezen voor de toekomst van ons land.

Marijke Uittenbogaard,

Berkel en Rodenrijs