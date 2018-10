’Oppositie ver ondermaats’

Het werd premier Rutte nergens moeilijk gemaakt. En het hete hangijzer van de dividendbelasting werd door Rutte al meteen afgeserveerd door vooraf al te melden dat aan de afschaffing daarvan niet zou worden getornd. Drie dagen lang zat de oppositie er als geslagen honden bij. Dat zegt natuurlijk iets over de ervaren debater die Rutte is. Knap hoe hij toch elk jaar weer zijn begroting zonder noemenswaardige problemen weer verdedigt en sluitend krijgt. Maar dat zegt natuurlijk ook iets over de oppositie. Die is ver ondermaats.

Jan Muijs, Tilburg