’Algemene Beschouwingen klucht’

Door gebrek aan regie kan elke spreker ongeveer 40 keer dezelfde vraag stellen, steeds met andere woorden van dezelfde strekking, waarop minstens in die geest 40 keer hetzelfde antwoord volgt. Aan het eind van deze sessies volgen tot honderd moties waarvan vooraf vaststaat dat ze allemaal rechtstreeks het ronde archief in kunnen omdat de premier ze daar met een olijke grijns naar verwijst. We hebben gezien hoe elke vorm van respect ontbreekt voor de burger/belastingbetaler die hun salaris, wachtgeld, pensioen, etc. betaalt. Thierry Baudets commentaar dat verplichte deelname aan deze klucht de status van(de leden van) de Tweede Kamer onwaardig is, is volkomen terecht.

H. van der Ploeg, Schiedam