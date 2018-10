Hoofdredactie koopt Geenstijl van Mediahuis

Vanochtend maakten GeenStijl en Mediahuis bekend een principeovereenkomst te hebben bereikt over de eigen uitkoop. De huidige hoofdredactie, bestaande uit Marck Burema (’Pritt Stift’) en Bart Nijman (’Van Rossem’), neemt de aandelen over. Er is niet bekendgemaakt wat voor bedrag met de overname gemoeid is.

Mediahuis zette het weblog dit voorjaar formeel in de etalage. De hoofdredactie heeft daarop laten weten dat „uithuwelijken aan een andere koper of uitgever voor de hoofdredactie geen optie was”. De partijen bereikten vervolgens wel overeenstemming over een zogeheten management-buyout.

GeenStijl is al jaren het grootste weblog van Nederland en stond aan de basis van succesvolle sites als Dumpert en Autobahn, en omvat tevens Upcoming en financieel weblog DasKapital. Alleen de zeskoppige redactie van GeenStijl en één moderator worden verkocht. De andere activiteiten ’mogen Mediahuis niet verlaten’, laten de kopers weten.