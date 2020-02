Kilo ’uiterst gevaarlijk fentanyl’ in schuurtje Eindhoven

De aangetroffen fentanyl, naar verluidt een recordhoeveelheid. Ⓒ Openbaar Ministerie

EINDHOVEN - In een schuurtje in Eindhoven heeft de politie ruim een kilo fentanyl in beslag genomen. Inname van een kleine hoeveelheid van deze stof kan dodelijk zijn, aldus het Openbaar Ministerie. De 42-jarige man in wiens schuur de plastic zak met inhoud is aangetroffen, zit vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.