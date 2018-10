Zeldzame babyslang met twee koppen ontdekt

De koperkop met twee koppen maakt weinig kans om te overleven. Ⓒ Virginia Department

WASHINGTON - Een zeldzame vondst in een tuin in de Amerikaanse staat Virginia: een levende babyslang met twee koppen. Dat de koperkop met twee koppen levend werd aangetroffen, is uniek. „Meestal leven deze dieren niet zo lang”, aldus een expert. „Met twee koppen door het leven gaan, is meestal een te grote opgave voor deze dieren.”