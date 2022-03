Eis 24 jaar cel voor vader voor dodelijke brandstichting waarbij zoon (14) overleed

Volgens de officier is moord en drie keer poging tot moord op zijn zonen en vrouw bewezen. Ze gelooft niet in Martijn den B.’s verweer dat hij zelfmoord wilde plegen en handelde in een toestand van bewustzijnsvernauwing. Hij zou zich niet meer hebben gerealiseerd dat zijn gezin ook in huis was. Hij heeft ze volgens haar bewust mee de dood in willen sleuren, om te voorkomen dat zij zouden ontdekken dat hij wegens verduistering zijn baan was kwijtgeraakt.

De officier noemde het ,,onbegrijpelijk dat Martijn den B. hiertoe gekomen is. Waarom brand stichten in je eigen huis? Het lijkt wel alsof elk sprankje liefde voor zijn naasten ontbreekt.”

Twee van zijn zoons en zijn vrouw wisten te ontkomen, maar raakten gewond. Tijdens de eerste dag van het proces in de rechtbank van Alkmaar zei zijn inmiddels ex-vrouw zich ,,bedonderd te voelen door mijn eigen vent die niet de ballen had om op te biechten wat er aan de hand was. Met wie heb ik al die jaren onder een dak geleefd?”

Fraude en zelfmoordpoging

Martijn den B. ondernam vlak na de ontdekking dat hij voor 2,4 miljoen euro had gefraudeerd, en zijn ontslag op staande voet, een zelfmoordpoging. Hij verhing zich in het trapgat en liet een afscheidsbrief achter voor zijn familie. Daarin schreef hij dat hij had gekozen voor de meest egoïstische optie om zelf uit het leven te stappen en zijn gezin achter te laten met de door hem veroorzaakte puinhoop.

Toen zijn poging zich te verhangen mislukte, zocht hij volgens de officier naar andere opties, en stuitte op internet op de optie brandstichting. Dat ook het woord ‘gezinsdrama’ opdook in de zoekresultaten wijst volgens de officier op voorbedachte rade. Hetzelfde geldt voor de aanschaf van jerrycans die hij vulde met benzine en de aanschaf van een aansteker, omdat er geen gasaansluiting in zijn woning was.

Ook het feit dat hij de brand stichtte in het trapportaal was niet logisch als het hem alleen te doen was om zelfmoord te plegen, vond de officier. Het was zeker dat door die plek de vlammen en de rook snel naar boven zouden slaan. ,,Dat duidt op de volle opzet om ook zijn gezin te doden”, aldus de officier.

Martijn den B. hoorde het requisitoir snikkend en met gebogen hoofd aan. Zijn advocaten komen later vandaag aan het woord.