Verdachte van liquidatie Tilburg na 12 jaar voor rechter

Het slachtoffer werd twaalf jaar geleden in Tilburg doodgeschoten toen hij zijn auto parkeerde in de buurt van zijn woning aan de Mahlerstraat. Murat K. zou daarbij samen hebben gewerkt met Namik Abbasov, de moordenaar van Willem Endstra.

Verdachte Murat K. kwam in beeld nadat zijn naam meerdere keren werd genoemd in het strafproces rondom de liquidatie van Endstra. Getuige Hidir K. omschreef de moord tijdens het Endstra-proces.

Onze verslaggever Saskia Belleman is ”vanaf ongeveer 10.00 uur” in de rechtszaal en doet via twitter live verslag.