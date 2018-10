Kopstukken Albanees misdaadsyndicaat opgepakt in Rotterdam

Het gaat om de 45-jarige neef van de hoofdverdachte en een 34-jarige man. Ze zouden lid zijn van de beruchte bende van Bajri, die een criminele multinational blijkt die volgens justitie in Albanië van alle markten thuis is. Naast prostitutie zou de groep in drugs als wapens handelen als mensen afpersen, en bovendien illegale loterijen organiseren en sportwedstrijden omkopen.

In Albanië wordt de arrestatie in de Maasstad juist breed uitgemeten in alle media, nadat via een persconferentie het succes werd geopenbaard. De politieactie tegen de maffiosi vond van vrijdagmiddag tot en met zaterdag gelijktijdig plaats met invallen in de Albanese hoofdstad Tirana en in Shkodra, een stad in het noorden van het land waar de clan vandaan komt.

Een van de in Nederland opgepakte verdachten zou volgens Albanese media twee moorden op zijn geweten hebben. Het bericht wordt tegen De Telegraaf bevestigd door bronnen binnen de Albanese regering.

De arrestaties in Rotterdam laten opnieuw zien dat criminelen uit het Balkanland zich erg thuis voelen in Nederland. Vorig jaar sloeg de politie al alarm over de snel uitbreidende invloed van de Albanezen in met name Amsterdam en Rotterdam.

De maffiosi zijn ook in België bekend, door een blunder van de immigratiediensten. Die zetten een van de verdachten het land uit terwijl deze nog een lange straf moest uitzitten.