14 jaar cel voor testpagina voor hackers

Op de site Scan4you konden hackers tegen betaling uitproberen of hun schadelijke programma's in staat waren om antivirussoftware te omzeilen. Bondars had duizenden klanten. Een van hen wist na de test ongeveer 40 miljoen creditcardgegevens te stelen via winkelketens in de Verenigde Staten. Een van de getroffen bedrijven leed bijna 300 miljoen dollar schade. Een andere hacker gebruikte de testsite om een malware te ontwikkelen die elf miljoen computers besmette en een half miljard dollar schade aanrichtte. De totale schade door Scan4you bedroeg volgens de rechtbank 20,5 miljard dollar.

De rechter beslist later of Bondars een schadevergoeding moet betalen.