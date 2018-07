Russische ambassadeur neergeschoten in Ankara

1 / 2 1 / 2 De schutter. Ⓒ AP

Ankara - UPDATE 17.40 uur - De Russische ambassadeur in Turkije is maandag in de Turkse hoofdstad Ankara neergeschoten in een kunstgalerij. Andrey Karlov is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat hebben bronnen bevestigd aan Turkse media.