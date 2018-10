Stint-drama houdt Oss in greep: ’Dat ding stak hier al jaren over’

Bij de spoorwegovergang aan de Braakstraat in Oss waar vier kinderen omkwamen bij een ongeluk tussen een trein en een elektrische bakfiets, ligt een bloemenzee. Ⓒ ANP

Oss - Een nieuwe week is aangebroken, maar in Oss lijkt de tijd stil te staan. Verdriet houdt het Brabantse stadje onverminderd in haar greep. Ook op deze maandagmorgen komen bezoekers in groten getale naar de gestaag groeiende gedenkplek. Bij de spoorovergang kwamen donderdag vier kinderen om het leven nadat hun elektrische bakfiets op het spoor terechtkwam.