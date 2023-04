Moeder van op Jordaanoever doodgeschoten zussen ook overleden

Maandag hebben Israëlische soldaten bij Jericho een 15-jarige tiener doodgeschoten en twee andere jongeren raakten door kogels gewond. Het is niet bekend of dit te maken heeft met de schietpartij van vrijdag.

De echtgenoot van Dee reed in een andere auto en is niet geraakt. Het gezin van kolonisten woonde geruime tijd in een volgens internationaal recht illegale kolonie, ruim 11 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Israël wil steeds meer bezet land koloniseren. Dit is het grootste obstakel voor een vredesregeling waarbij een Palestijnse staat op de in 1967 bezette delen van Palestina wordt gerealiseerd.

Duizenden Israëlische betogers zijn maandag naar een post van kolonisten op de Westelijke Jordaanoever gegaan om te demonstreren voor erkenning door de staat Israël van het gebied als de nederzetting Evyatar. Aan de betoging hebben volgens Israëlische media zeven ministers en twintig parlementariërs deelgenomen.