Jongen overleeft 49 dagen op vlot

Jongen overleeft 49 dagen op vlotJongen overleeft 49 dagen op vlot

Aldi Novel Adilang had een heel eenzaam baantje, 125 kilometer uit de kust van Noord-Celebes in Noord-Indonesië. Hij bewaakte een vissenval onder een vlot met een huisje.

Eenmaal per maand had hij via een walkietalkie contact met het thuisland. Een generator zorgde voor licht ’s nachts dat vissen trekt naar de val. Het vlot zat met een touw vast aan de zeebodem. Elke week werd Aldi bezocht door de eigenaar van het vlot. Die pikte de vis op en nam proviand voor de bewaker voor de komende week mee.

Half juli kwam Adilang in een ernstige storm terecht en dreef duizenden kilometers ver weg van Noord Sulawesi naar de wateren bij Guam. Zijn eten en drinken waren toen al lang op, zo schrijft de Jakarta Post.

Een schip onder Panamese vlag pikte hem uiteindelijk op. Aldi vertelde dat hij de laatste dagen meerdere schepen had zien langskomen, maar dat niemand reageerde op zijn gezwaai.

Aldi heeft overleefd door vis te eten en naar eigen zeggen water te likken uit zijn kleding die hij af en toe in zee had gedompeld. Toen het gas op was, begon hij het vlot te gebruiken als brandhout.

Inmiddels is Aldi terug bij zijn familie in Manado. Hij zou weer helemaal op sterkte zijn gekomen.