Eerste nachtvorst van najaar in aantocht

Op weerstation Twenthe daalde de temperatuur op 1 september al naar -0,4 graden aan de grond, maar op de normale meethoogte van 1,5 meter is de vorstgrens dit najaar nog niet gehaald. De vorige vorst op gewone meethoogte was op 6 april. Op meetstation Twenthe werd het toen met min 2,9 graden het koudst.

In de kustgebieden is het in de nacht van maandag op dinsdag met 4 tot 10 graden minder koud dan in het binnenland, maar wel veel kouder dan normaal eind september. In deze tijd van het jaar liggen de minima normaal gesproken tussen 8 en 12 graden. Zondag was het met een maximumtemperatuur van 10,9 graden in De Bilt officieel de koudste 23 september ooit gemeten.