Lichaam vol brandwonden na behandeling sproeten

Het slachtoffer had eerder een goede ervaring opgedaan bij de werknemer van South Shore Laser en Laser Clinique. Daarom boekte ze nog een behandeling bij de werkneemster om de sproeten op haar buik en rug aan te pakken.

Toen het laserapparaat over haar sproeten ging, begon het te branden. Maria gilde „het brandt, het brandt” naar de medewerker. Die verklaarde dat dit normaal was, meldt de New York Post.

Direct na de behandeling was Maria’s huid verbrand en enorm rood. Ook nadat ze dit meerdere keren bij de kliniek gemeld had, bleef de werkneemster volhouden dat dit een normaal gevolg van de behandeling was.

Een bezoek aan de dermatoloog wees uit dat de vrouw tweedegraads brandwonden opliep over haar complete buik en rug. De wonden zullen mogelijk pas na een jaar bijtrekken en eeuwige littekens achterlaten.

Daarop besloot Maria een rechtszaak aan te spannen tegen de medewerker van de laserklinieken wegens het ’roekeloos’ uitvoeren van de behandeling waardoor de huid verbrandde. „Ze wil gerechtigheid voor zichzelf en voorkomen dat dit gebeurt bij andere mensen”, zei haar advocaat.

De laserklinieken hebben geen inhoudelijke reactie gegeven.