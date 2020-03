Gure zondag met winterse buien

Het waait vrij krachtig tot krachtig in het binnenland en hard aan de kust (windkracht 6). In het hele land is kans op windstoten tot 65 km/uur. Aan de kust en in het noordwesten zijn zware windstoten mogelijk van 75-80 km/uur. In de loop van de middag neemt de wind iets af. Bovendien verdwijnen aan het eind van de middag de meeste stapelwolken.

In de avond wordt het op de meeste plaatsen droog en klaart het breed op. In de kustgebieden komen soms wolkenvelden voor die van zee het land op drijven en is kans op een winterse bui. Ook in de nacht naar maandag is het op de meeste plaatsen kraakhelder en droog. In de kustgebieden blijft kans op een winterse bui.

Maandag

Maandag schijnt de zon aanvankelijk volop en in de vroege ochtend is het ijskoud. In het noorden komen vanaf het begin van de ochtend wolkenvelden voor en daar is kans op winterse buien. De temperatuur loopt snel op, het wordt 7 à 8 graden.