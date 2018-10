Nederlands model achter tralies in China

Ook twintig collega’s werden door autoriteiten gecontroleerd, zo meldt de NOS. „Ze zijn op van alles gecheckt, van drankgebruik tot hun visum”, zei een woordvoerder van een modellenbureau tegen de omroep.

Werkvisum

Modellen die in China werken beschikken over een werkvisum. „Als je het land binnenkomt, wordt je paspoort ingenomen om het visum te activeren, dat gaat via de politie”, vertelt de woordvoerder van het bureau. Als vervangend document kreeg de vrouw een formulier dat moest dienen als paspoort. „Maar de politie in Tajin denkt dat er iets niet klopt en wil haar paspoort zien”, aldus de woordvoerder.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat er in China inderdaad een Nederlandse vrouw is opgepakt. Inmiddels is er contact geweest met de Nederlandse ambassade. Het ministerie houdt haar familie op de hoogte.

Feestdag

Omdat het een feestdag is in China, zijn weinig mensen bereikbaar. De verwachting is daarom dat er maandag nog weinig voor de vrouw gedaan kan worden.

Het model kon zelf nog geen contact opnemen, omdat haar telefoon is afgepakt. „Verschillende boekers van andere bureaus zijn aanwezig om te bemiddelen”, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Het modellenbureau waarbij de Nederlandse vrouw is aangesloten, wilde volgens de omroep geen commentaar geven.