Rechter trekt zich terug uit tabakszaak

De advocaat van de klagers had om terugtrekking door deze raadsheer gevraagd, omdat hij naar hun mening vooringenomen zou zijn. Advocate Bénédicte Ficq had gehoord dat hij tijdens een privé-aangelegenheid gezegd zou hebben dat „roken ieders eigen verantwoordelijkheid is.”

Als het verschoningsverzoek wordt toegewezen, gaat een nieuwe raadsheer deel uitmaken van de meervoudige bezetting om de zaak te behandelen. De procedure loopt naar verwachting hierdoor geen vertraging op. De zitting, waarin partijen gehoord worden, vindt woensdag plaats.

Artikel 12-procedure

Het gerechtshof zal dan oordelen of het Openbaar Ministerie de tabaksindustrie toch moet vervolgen. Het OM meldde in februari dat er binnen de huidige wet- en regelgeving geen mogelijkheden voor zijn. Ficq startte daarop een zogeheten artikel 12-procedure. De tabaksindustrie zou naar het oordeel van de klagers sigaretten bewust verslavend hebben gemaakt.

In een reactie noemt Ficq de beslissing van Wabeke „terecht” en „heel prettig voor de zaak.” „We hebben nu in elk geval niet de vrees dat we te maken hebben met een partijdige rechter. In die zin is dat wel een opluchting.”

Klaagschrift van duizend pagina’s

Volgens de advocate is het geen uitgemaakte zaak dat de rechtszaak zonder vertraging door kan gaan. „Het klaagschrift omvat bijna duizend pagina’s. De nieuwe rechter moet zich wel kunnen inlezen.” Daarom overweegt ze woensdag uitstel van de behandeling te vragen. „De kans is groot dat ik een verzoek doe tot aanhouding”, aldus Ficq.