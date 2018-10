Laag risico op komst Afrikaanse varkenspest

De Afrikaanse varkenspest is medio september bij wilde zwijnen in één gebied van circa 10 vierkante kilometer in het zuidoosten van België geconstateerd. Inmiddels is de ziekte in dat gebied bij negen wilde zwijnen ontdekt. De ziekte, waartegen geen vaccin bestaat en dodelijk is voor zwijnen en varkens, is volgens de Belgische autoriteiten al zeker een maand in het gebied aanwezig. De Belgische regering heeft uit preventieve overwegingen besloten de gehouden varkens in dit besmette gebied ook te doden.

Volgens Schouten achten deskundigen de kans „zeer klein” dat de Afrikaanse varkenspest de komende maanden in Nederland opduikt door migratie van wilde zwijnen, gezien de afstand tot de besmettingshaarden. De kans dat de ziekte hier door menselijk ingrijpen komt, wordt op „klein tot medium” geschat.

„Ik begrijp de onrust in de sector en deel de zorg die er leeft over een introductie van Afrikaanse varkenspest in Nederland. Samen met alle betrokken partijen zijn maatregelen genomen die erop gericht zijn de ziekte buiten de deur te houden”, aldus Schouten in een verklaring.

De Afrikaanse varkenspest heerst sinds 2014 in Estland, Letland, Litouwen en Polen. Vorig jaar dook de ziekte op in Tsjechië en Roemenië en dit jaar ook al in Hongarije en Bulgarije. In Polen en Roemenië is het aantal besmettingen de afgelopen maanden flink toegenomen. Hier zijn honderden kleine varkensboeren getroffen. Schouten roept mensen op uit deze landen geen vlees mee te nemen.