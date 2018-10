Ook rechters mogen hun mening vrij uitspreken

Opmerkingen rechter Wabeke tegen het zere been van advocaat Benedicte Ficq (midden). Ⓒ ANP

Rechters moeten op hun woorden passen, zelfs in de privésfeer. Dat is de conclusie die je zou kunnen trekken uit de brief die advocate Bénédicte Ficq schreef aan raadsheer Jan Wolter Wabeke. Ficq hoorde via een kennis die bij hetzelfde etentje aanzat als Wabeke, dat de raadsheer neerbuigend zou hebben gezegd „dat roken ieders eigen verantwoordelijkheid is.”