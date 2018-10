Hollandse snelheidsduivels gestopt op Duitse Autobahn

door Rob Savelberg

De rally startte in Londen, waarna de snelheidsduivels via Amsterdam in onder meer Ferrari’s naar Frankfurt reden. De chauffeurs moesten bijna vijfhonderd euro betalen, en verbleven volgens Duitse media in luxe hotels met ’glamour girls’. Einddoel van de ’Pure Rally’ was de bankenmetropool aan rivier de Main, waar het Oktoberfest bezocht moest worden. Dit wereldberoemde bierfestival vindt echter plaats in München, vierhonderd kilometer verder.

Trots toonde ene Dolf uit de omgeving van Breda op internet video’s van de gepimpte wagens. Met Bengaals vuur reden ze over de straten. Maar na angstaanjagende toeren plukte de Autobahnpolizei op de A3 bij Wiesbaden een Audi S3 van de snelweg. Een 28-jarige man uit Amstelveen was met tweehonderd kilometer veel te snel onderweg. Ook een witte BMW en een rode Ferrari moesten eraan geloven en werden staande gehouden.