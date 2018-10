’Medeleven in Oss erg belangrijk’

1 oktober 1958, mijn 18- jarig zusje was de eerste dag naar haar nieuwe werkkring geweest. Ze reisde met de bus van Kampen naar Apeldoorn en vice versa. Maar er werd aan het spoor gewerkt en het verkeer moest omrijden via een bospad en een onbewaakte spoorwegovergang. De bus gleed van de spoorbiels en de wielen konden in het mulle zand geen houvast vinden. Plotseling is er geschreeuw: er komt een trein… De chauffeur gebiedt allen uit te stappen. Maar de 5-jarige Piet is met zijn opa een dagje uit geweest en wil de bus niet uit. Hij is immers nog niet in Kampen…Mijn zusje wil opa helpen en trekt ook aan de kleine jongen om hem uit de bus te krijgen. Te laat. Opa van Aarst, (78) kleine Piet (5), Herma Riesebos( 18) en Bertus Teune (32) worden met de bus vermorzeld. Voor ons was er geen slachtofferhulp. Wel was het medeleven groot. Ik hoop dat de getroffen families in Oss ook mogen rekenen op het medeleven van hun medeburgers.

Bert Riesebos, Apeldoorn