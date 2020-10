Jonge superverspreider blijkt gevaarlijker dan gedacht

Veel scholieren dicht bijeen. Als een van hen een grote hoeveelheid van het virus draagt kan hij ook veel anderen besmetten. Ⓒ FOTO ANP

Niet iedereen die het coronavirus heeft, is even besmettelijk. De hoeveelheid van het virus dat iemand draagt, maakt het verschil. De Ct-waarde die dit aangeeft wordt echter niet doorgestuurd naar de GGD’s, tot ongenoegen van virologen. Want het is van levensbelang dat vooral diegenen die het besmettelijkst zijn niet sjoemelen met de quarantaineregels. „Ze kunnen potentiële superverspreiders worden.”