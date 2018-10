Bruins: Eerste Kamer moet in gesprek met Duthler

Duthler heeft volgens Follow the Money als Kamerlid gestemd over een wetsvoorstel waarin adviezen van haar eigen bedrijf waren opgenomen. Ze zou daarmee de schijn wekken van belangenverstrengeling.

Duthlers adviesbureau kreeg in 2013 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de opdracht om te adviseren over de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Volgens Follow the Money werd een aantal aanbevelingen van het bedrijf overgenomen in het uiteindelijke wetsvoorstel. In juli 2014 stemde de Eerste Kamer over de WMO. Mede dankzij Duthlers stem haalde de wet het nipt, met 37 tegen 36 stemmen.

Bruins benadrukte dat hij de zaak niet kent en ook collega-minister De Jonge (VWS) gaf na de ministerraad aan eerst te gaan uitzoeken hoe de aanbesteding is gegaan. Bruins wijst erop dat het Eerste Kamerlidmaatschap doorgaans een parttime functie is. De senaat moet bij zichzelf te rade hoe ze met kwesties omgaat als met het adviesbureau van Duthler.

’Niets aan de hand’

De VVD-fractievoorzitter in de senaat, Annemarie Jorritsma, zegt dat er niets aan de hand is. „Zij heeft, voor zo ver ik kan nagaan, niet het woord gevoerd over het onderwerp.” En dat is wat telt, volgens Jorritsma. „Wij stemmen ook over belastingwetten waar we een persoonlijk belang bij kunnen hebben. Het kan niet gaan over het stemmen over dit onderwerp, dat is raar. Hier kan geen sprake zijn van belangenverstrengeling of zelfs de schijn daarvan.”