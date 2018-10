’Goed initiatief van AH’

Waar dat irritante gejengel in de supermarkten voor nodig is heb ik nog nooit begrepen. Het is ook kostenverhogend door apparatuur, stroomverbruik en door rechten voor BUMA Stemra. Die herrie dient nergens toe. En Lidl en Aldi kunnen ook zonder, en zijn desondanks, of juist daarom, zeer succesvol.

J. van den Berg, Haastrecht

