Duthler verwerpt aantijging

„FTM suggereert in dit artikel dat ik mijn rol als senator heb ingezet voor zakelijke belangen van het kantoor. Hiervan is geen sprake”, schrijft Duthler in een verklaring. Ze benadrukt dat ze als senator geen woordvoerder was op het terrein dat het wetsvoorstel besloeg, namelijk Volksgezondheid en Sociale Zaken. „De VVD-fractie volgt doorgaans het advies van de woordvoerder. Dat gold ook voor de WMO. Alle leden van de VVD-fractie hebben destijds unaniem voor het wetsvoorstel gestemd. Ook ik heb de fractielijn gevolgd.”

Duthler reageert daarmee op berichtgeving van onderzoekswebsite Follow the Money, die vaststelde dat Duthlers adviesbureau in 2013 van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport de opdracht kreeg om te adviseren over de Wet maatschappelijke ondersteuning. De aanbevelingen werden deels overgenomen in het wetsvoorstel, dat de Eerste Kamer mede dankzij Dutlhers stem kon aannemen. Duthler zegt dat zij zich met de uitvoering van de opdracht destijds niet persoonlijk heeft bemoeid, omdat ze toen al elders werkzaam was.

Dat het ministerie van VWS de opdracht niet heeft aanbesteed, maar onderhands gegund, is zeker niet gek, vindt Duthler. „Het is verder de verantwoordelijkheid van het ministerie om opdrachten wel of niet aan te besteden. Beide opdrachten zijn door het ministerie van VWS niet Europees aanbesteed omdat hiertoe geen wettelijke verplichting bestond en er sprake was van tijdgebrek aan de kant van het ministerie.”