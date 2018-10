Disciplinaire maatregelen tegen politiemensen

Eerder dit jaar werd bekend dat de Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit was ontslagen ’wegens zeer ernstig plichtverzuim’. Tegen Smit liep al geruime tijd een intern onderzoek.

Uit het onderzoek bleek dat de commissaris tussen 2009 en 2015 honderden kaarten voor voetbalwedstrijden, concerten en andere evenementen aanschafte op kosten van de politie of deze aannam van de organisatoren.

De kaarten werden door de commissaris zelf gebruikt of weggegeven aan familie, kennissen en collega’s. Voor een aantal politiemedewerkers die kaarten van de commissaris aannamen, geldt dat zij daarmee de geschenkenregeling van de politie hebben overtreden.

In het verlengde van het onderzoek naar de ontslagen commissaris verrichtte de politie in totaal elf disciplinaire onderzoeken. In acht gevallen hebben de uitkomsten geleid tot een maatregel. In overleg met de betrokkenen gaat de politie, vanuit het oogpunt van privacy, niet in op de aard van de maatregelen. Hetzelfde geldt voor de namen van de betrokken medewerkers.

Voor korpschef Erik Akerboom zijn de nu opgelegde maatregelen het sluitstuk van een slepende kwestie. „Een pijnlijke kwestie ook. Voor zowel het korps als alle betrokkenen. Maar het is óók een kwestie waarvan iedereen binnen deze organisatie leert.”