Branche verwacht stijgende vuurwerkverkoop

Het topjaar aan vuurwerkverkopen (in 2008, omzet 74 miljoen euro) zal niet worden overtroffen, zei hij maandag.

Daarnaast wordt volgens zijn schatting nog eens 15 miljoen euro via België en Duitsland ingevoerd. Daarbovenop komt nog de import van zeer gevaarlijk vuurwerk als cobra’s en flashbangers uit landen als Polen, Tsjechië en Italië. De omvang daarvan is niet bekend.

Groeneveld maakt deze schatting aan de vooravond van de traditionele vuurwerktest van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT onderwerpt donderdag het meest riskante deel van het vuurwerkaanbod van Nederlandse importeurs op een schietbaan in Europoort aan een praktijktest. Doorgaans wordt circa 20 procent van dat extra riskante vuurwerk afgekeurd, blijkt uit jaarverslagen van ILT.

De branchevereniging zegt die test toe te juichen. „Het legale vuurwerk komt mede door die test steeds verder af te staan van de oorzaken van schade, letsel en vandalisme”, aldus Groeneveld.

Veilig

Hij benadrukt dat een klein deel van het aanbod van 2000 vuurwerkproducten wordt getest. Het grote merendeel is volgens hem veilig. De branche is vorig jaar gestopt met de verkoop van babypijlen en Romeinse kaarsen omdat die vaak verkeerd werden gebruikt. „Daar werden gevechten mee gehouden en dat is uiteraard niet de bedoeling”, aldus de branchevoorzitter.

Circa 75 procent van de vuurwerkletsels werd tijdens de vorige jaarwisseling veroorzaakt door legaal vuurwerk, blijkt uit jaarcijfers van VeiligheidNL. In 8 procent van die gevallen volgde een ziekenhuisopname. Wel daalde het aantal slachtoffers met 16 procent en was het letsel minder ernstig.

Illegaal vuurwerk is de bron van een kwart van de letsels, maar leidt veel vaker tot verblijf in een ziekenhuis wegens amputatie of het missen van een oog. Zo waren alle amputaties van handen of vingers toe te schrijven aan illegaal vuurwerk.