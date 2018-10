’Politie te laks bij fietsroof’

Geen steun, geen tijd, bureaucratie met het argument, dat zij andere spelregels hanteren. Verder wil de politie er niets over kwijt. Ik heb de politie hoog zitten, bewonder hun werk, die zij onder zeer moeilijke omstandigheden en voor weinig beloning doen. Ik steun ze waar ik kan. Echter, ik vind hun argument van ’wij hanteren andere regels fout’. In dit geval kon de politie op haar klompen aanvoelen, dat zij supersnel moest handelen, anders was de fiets alweer doorverkocht en dat nog in het buitenland: Litouwen en Polen. Dit is goed afgelopen, maar ik had sneller doorpakken verwacht en niet dat een burger zelf de politie zo in hun hemd kon zetten.

Kees de Vries, Maasdam