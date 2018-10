Verdachte aanslagen Delft blijft vastzitten

De twee ontkennen iets te maken te hebben met de handgranaten die op 17 mei ontploften bij de coffeeshops, in de Breestraat en de Peperstraat. Er was schade aan panden en er raakte iemand lichtgewond. De daders vluchtten weg op een scooter.

B. zit sinds juni in voorarrest, maar P. is voorlopig op vrije voeten gesteld in verband met de zwangerschap van zijn vriendin. B. zat al eerder een lange celstraf en tbs uit voor een drievoudige moord. Zijn tbs werd in 2016 opgeheven, ondanks een verzoek van het OM om de maatregel juist te verlengen.

Onze verslaggever Mick van Wely was bij de zitting aanwezig en Twitterde live mee: