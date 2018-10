Cecilia uit HNTM: ’Ik laat de vlek niet meer weghalen’

De Nederlands-Kaapverdiaanse doet vanaf haar zeventiende modellenwerk. Het begon allemaal toen ze gescout werd tijdens een dagje uit, in het pretpark Walibi Holland. Samen met haar moeder Lucy (44) vertelt ze erover.

PESTEN

Lucy: „Cecilia is vroeger veel gepest om haar moedervlek. Mensen zeiden ’Hè, je hebt een vlek op je wang’ en wilden het dan bij haar wegvegen of ’Je moet je beter wassen.” Ook werd ze uitgescholden. Dit soort pesterijen vonden vooral plaats tijdens het sporten. Dan kwam ze de kleedkamer binnen en dan hadden ze haar voetbalschoenen in de wc gestopt. Dat soort dingen.

Maar ook op straat, er zijn altijd wel mensen die naar de vlek op haar gezicht kijken. De een kijkt weg, de ander die blijft kijken. Dit was lastig voor haar, er is altijd wel iemand die wat over haar te zeggen heeft.

Ze was hier onzeker door. Cecilia vindt het daardoor bijvoorbeeld nog steeds lastig om complimenten te ontvangen, al gaat het steeds beter. Op een gegeven moment begon ze zelf ook met pesten. Niet omdat ze dit leuk vond maar om zichzelf te beschermen en van haar af te bijten.”

’Prikkelarm winkelen? Dat doe je toch vanachter je laptop!

PISPAALTJE

Cecilia: „Zodra iemand werd aangewezen als pispaaltje, dan ging ik er zelf ook maar in mee want dan was ik het een keer zelf niet. Ik weet zelf heel goed hoe het is om gepest te worden, maar op dat moment durf je er niets tegen te doen, want je bent bang dat als jij het voor de ander gaat opnemen, dat het dan weer jouw kant op komt.

Zo blijft het eigenlijk altijd in stand. Dus als niemand zou pesten, dan hoeven anderen dat ook niet te gaan doen. Dat is een veel beter middel. Toch ging ik uiteindelijk achter de rug van de pestkoppen stiekem naar de docenten toe om te vertellen wat er was gebeurd. Want je wilt niet dat iedereen het ziet. Ik heb het achteraf gelukkig goed kunnen maken met het meisje dat ik pestte.”

ZONLICHT

Lucy: „Destijds adviseerden mensen in de modellenwereld dat ze die vlek echt weg moest halen. Dat heeft ze ook geprobeerd en dat lukte wel, maar hij kwam daarna weer terug.

Het is een vlek die heel erg reageert op zonlicht. Ze moest haar gezicht dagelijks insmeren met factor 50 maar de eerstvolgende zomer was hij weer terug. Daar baalde ze erg van.

Zo kun je je stemming op een simpele manier verbeteren!

HANDELSMERK

Nu zeggen professionals dat ze juist niet aan de vlek mag komen, omdat het haar handelsmerk is en haar onderscheidt van de rest in de modellenwereld.”

Cecilia: „Ik heb de vlek op mijn gezicht wel geaccepteerd. Als ik nu nog eens de keuze zou krijgen om hem te verwijderen dan zou ik dat niet doen. Inmiddels kent iedereen me zo.”

PESTKOPPEN

Lucy: „De pestkoppen sturen haar nu berichtjes van ’Oh wat leuk dat je meedoet.’ Nu ze op televisie komt gaan ze opeens contact opnemen. Dan denk ik ’Waarom nu dan ineens wel?’”

Cecilia: „Ik krijg via social media tegenwoordig heel veel positieve reacties. Ik ontvang berichtjes van meisjes die zelf gepest worden en meisjes met moedervlekken of pigmentvlekken die in mij een rolmodel zien. Daar ben ik wel trots op.”

Oh dus daarom zat Steffi niet in een wagon!