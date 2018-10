Taboes bestaan toch niet meer? We praten overal over!

Zet een stuk of tien vrouwen bij elkaar (elkaar kennen is geen noodzaak), drop er lukraak het woord 'bevalling' in en binnen de kortste keren weet je precies wie waar hoeveel hechtingen heeft gehad en wie er op het bed in de verloskamer heeft gepoept.

MENSTRUATIECUP

Niets werkt zo grensvervagend als het samen delen van een baarervaring. Het maakt helemaal niet uit wat je precies vertelt, als het maar veel en gruwelijke details zijn. Taboes op bevallingsverhalen? Echt niet!

Op menstrueren schijnt ook een 'taboe' te rusten. Nou lieve mensen, dát is dus ook grote onzin. Ik zit op Twitter waar gisteren iemand eh bloedserieus vroeg of de menstruatiecup wel veilig in een vliegtuig gebruikt kon worden.

VACUÜM

Haar flesjes water trokken er altijd zo vreemd vacuüm en ze was bang dat de cup hetzelfde met haar baarmoedermond zou doen. Een topic was geboren en de tips en adviezen vlogen over het internet. Waarom ook niet?

Dan de financiële situatie of 'het inkomen'. Hoewel ik geloof dat niemand graag zijn rekeningafschriften buiten hangt, kan ik vertellen dat mensen er geen enkele moeite mee hebben te vertellen dat ze krap bij kas zitten. In menig groepsapp zijn uitjes een vroege dood gestorven doordat de helft het even rustig aan moet doen. Ook daarop geen taboe.

GENDERKLINIEKEN

Maar waar dan wel op? Op genderissues? Goddank ook niet meer. Hoewel we op dit gebied zeker nog een weg te bewandelen hebben, kan er zoveel meer. Ouders nemen hun kinderen al op zeer jonge leeftijd mee naar genderklinieken.

En kinderen kunnen - als ze als jongen geboren zijn, maar zich meer een meisje voelen - gewoon in een jurk naar school. Er heerst ook geen taboe op homo zijn, al zijn er altijd irritante mensen die er nog niet zo goed mee kunnen omgaan. Maar een taboe? Nee toch zeker.

SEKS

Huwelijksproblemen? Ook al geen taboe, check maar eens een gemiddeld etentje met vriendinnen. Als hij een lul is, wordt dat gewoon zo benoemd. Ook als er geen seks meer is.

En als jij je oog op een ander hebt laten vallen en overweegt daar mee door te gaan, hoeft dat zeker geen lastig onderwerp op de vriendinnenagenda te zijn; de schijn ophouden doe je maar op Instagram. Zo onder het genot van een glas wijn en een biefstuk gooi je ziel en zaligheid op tafel.

BORSTKANKER

Ziekte dan. Vanmorgen las ik over een vrouw die met een kunstproject bezig is om het taboe van borstkanker af te halen. Een taboe op borstkanker? Of op welke kanker dan ook; hoe werkt dat dan?

Ik ken heel veel vrouwen die hiermee te maken hebben (gehad), maar iedereen durft erover te praten; het is gewoon bespreekbaar. En het zou ook belachelijk zijn als dat het niet is.

TABOE OP TABOE

We leven mijns inziens dus in een behoorlijk taboeloos tijdperk. Soms zo taboeloos, dat je denkt: 'Misschien moeten we toch een paar taboes weer even in ere herstellen, gewoon om het iets beschaafder te houden.'

Het woord wordt gewoon te makkelijk en te vaak gebruikt. Het zou in de koelkast moeten, net als een vergeten groente, waar niemand nog mee kookt. Dus wat mij betreft een taboe op het woord taboe. En verder gewoon overal lekker over blijven praten!

