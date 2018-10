Verdachte schietpartij Amsterdam opgepakt

In de avond van 18 januari werd aan het Maarsenhof op een 42-jarige man geschoten met een automatisch vuurwapen. Hij werd door meerdere kogels getroffen in zijn buik, arm en been en raakte zwaargewond. Het OM verdenkt de 25-jarige verdachte van poging moord of poging doodslag.

Deze 25-jarige man uit Zwanenburg was eerder al aangehouden voor een ander schietincident aan het Maarsenhof op 9 februari. Hij heeft hiervoor een aantal maanden in voorlopige hechtenis gezeten. De rechtbank in Amsterdam heeft zijn voorlopige hechtenis in augustus geschorst.

De officier van justitie heeft de verdachte volledige beperkingen opgelegd. Dit houdt in dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.