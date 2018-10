Uitslag Stelling: ’Groene gekte’ te kostbaar

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het gemiddelde koophuis in Nederland in 2030 het energielabel A moet hebben, dus zo energiezuinig en milieuneutraal mogelijk moet zijn. Ruim de helft van de respondenten ziet hier niets in. „Huishoudens dragen gering bij aan verduurzaming. Pak eerst de grote vervuilers/gebruikers aan dan is er meer tijd voor de burger om maatregelen te nemen. Nu moeten wij weer bloeden”, klinkt het boos. Een andere tegenstander klaagt: „Het is onbetaalbaar en niet bekend of het op de lange termijn wel zin heeft”.

Zowel voor- als tegenstanders (84%) maken zich zorgen over de kosten die het verduurzamen van hun huis met zich meebrengt. „Ik kan het onmogelijk betalen”, zegt iemand. „Ik kom elke maand precies rond. Dus geld hiervoor zit er niet in.” Een ander wijst er op dat het vooral voor ouderen een groot kostenplaatje is, „zij ’wonen’ in hun geld en kunnen het niet gebruiken.”

Sommigen willen hun geld er niet aan spenderen, zoals deze respondent: „De kosten zijn enorm. Voor mijn huis uit 1985 rond de €25.000 volgens onafhankelijk onderzoek en rapportage. Vrijwillig ga ik dat niet betalen! Zeker als ik dit afzet tegen vervuiling door de VS en China.”

De doelstelling van het kabinet om jaarlijks 30.000 tot 50.000 woningen aardgasvrij te maken, lijkt de overgrote meerderheid een onhaalbare kaart. „Verduurzamen heeft nog heel wat jaren tijd nodig. Begin eerst maar eens bij nieuwe huizen”, oppert iemand.

De meesten vinden dat de overheid meer moet doen om huizenbezitters en -kopers te stimuleren hun huis energieneutraal te maken, o.a. door meer subsidies te verstrekken en praktische hulp te bieden. En dan niet de spelregels tijdens het spelen te veranderen. Zo stelt een respondent: „Aan de ene kant houden ze je een worst voor om te investeren in bv zonnepanelen en als je die installeert, gaat de WOZ-waarde van je woning omhoog en moet je weer meer betalen. Weg rendement. En zo gaat het altijd in Nederland, dus denken burgers bekijk het maar.”

En dan gaat voor een gemiddeld gezin ook de energiebelasting volgend jaar nog eens met 150 euro per jaar omhoog. „Des te minder geld blijft er over om te kunnen verduurzamen”, mort iemand. Dat ook huurders, die niet zelf in staat zijn hun huis energiezuiniger te maken, fors meer energiebelasting moeten gaan betalen, vindt twee derde van de respondenten onrechtvaardig. „Ik sta in de kou en ben afhankelijk. Ook woningbouwverenigingen moeten hier hun bijdrage leveren”, reageert een huurder.

De helft vindt verduurzamen belangrijk voor het milieu (16%), de portemonnee (11%) of beide (23%). „Wie nu nog twijfelt aan het nut van duurzaamheid heeft onder een steen geleefd. Energie wordt nu snel duurder, waardoor de noodzaak steeds groter wordt en het financieel aantrekkelijk wordt.”

Een ander erkent dat het belangrijk is om de CO2-uitstoot terug te dringen maar vindt de wijze waarop de overheid acteert fout: „Niet gehinderd door enige kennis roepen ze maar wat. Het enige doel is geld binnenhalen.”