Nieuwe rechter in zaak tabaksindustrie

Advocate Bénédicte Ficq had gehoord dat hij tijdens een privé-aangelegenheid had gezegd dat „roken ieders eigen verantwoordelijkheid is.” Wabeke heeft in zijn verschoningsverzoek aangegeven dat wat er in de media over hem wordt geschreven hem „zeer aangrijpt en heeft geïrriteerd.” Hij vreest dat hij niet meer in staat is zonder persoonlijke gevoelens de behandeling van de zaak voor te zitten.

De zitting, waarin partijen worden gehoord, vindt woensdag plaats. Dat gebeurt achter gesloten deuren. Het gerechtshof gaat daarna oordelen of het Openbaar Ministerie de tabaksindustrie toch moet vervolgen. Die beslissing valt waarschijnlijk enkele weken later.

Het OM meldde in februari dat er binnen de huidige wet- en regelgeving geen mogelijkheden zijn voor een kansrijke vervolging van de tabaksproducenten. Ficq startte daarop een zogeheten artikel 12-procedure om te proberen alsnog vervolging af te dwingen.

Aangifte tegen tabaksproducenten

De tabaksindustrie heeft naar het oordeel van de klagers sigaretten bewust verslavend gemaakt. Ficq deed in 2016 namens longkankerpatiënte Annemarie van Veen en een aantal maatschappelijke organisaties aangifte tegen de vier grootste tabaksproducenten in Nederland van zware mishandeling (die de dood tot gevolg heeft) en valsheid in geschrifte. Na de aangifte tegen de tabaksproducenten sloten tientallen organisaties en particulieren zich daarbij aan, zoals kinderartsen, gynaecologen, de verslavingszorg en medische centra.

