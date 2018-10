Verdwijnt Rosenstein uit het Witte Huis na verhaal over Trump-taps?

Er heerst nog onduidelijkheid: sommige media melden dat Rosenstein de eer aan zichzelf houdt, en zelf zijn ontslag aanbiedt voordat hij ontslagen zou worden. Andere bronnen melden juist dat hij weigert ontslag aan te bieden.

Volgens de New York Times zou Rosenstein vorig jaar hebben geopperd stiekem opnames van Trump te maken om diens ongeschiktheid aan te tonen. Rosenstein heeft dit bericht van vrijdag ontkend, maar Amerikaanse media menen dat hij maandag vertrekt of ontslagen wordt.

De 53-jarige Rosenstein is op zijn ministerie chef van speciaal onderzoeker Robert Mueller. Die moet Trumps vermeende banden met Russen in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen onderzoeken. Trump heeft het al vaker aan de stok met Rosenstein gehad over het beleid van Justitie bij Muellers onderzoek, dat hij „een heksenjacht” heeft genoemd. Het onderzoek zou in de problemen kunnen komen.

Rosenstein is in sommige media „de man tussen Mueller en Trump” genoemd, als iemand die het onderzoek beschermt tegen Trump. Een andere toezichthouder dan Rosenstein zou meer geneigd kunnen zijn het onderzoek te dwarsbomen. Mueller moet in zijn onderzoek voor talrijke zaken eerst de toestemming van het ministerie van Justitie krijgen.