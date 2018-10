Lekker boos worden op Thierry Baudet

De Democratische leider in de Amerikaanse senaat Chuck Schumer kon een aantal van zijn collega’s wel schieten in de vroege ochtend van 28 juli 2017. Ze begonnen enthousiast te klappen nadat de Republikeinse senator John McCain tegen een voorstel van zijn partijgenoten had gestemd om het Obama-zorgsysteem af te schaffen. Met een ferm handgebaar maande Schumer zijn collega’s tot kalmte; hier mocht geen feest gevierd worden.