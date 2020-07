Achttien jaar cel voor Nijmeegse broers om dubbele cafémoord

In café Istanbul aan de Malvert trok een van de veroordeelden als eerste een wapen. Uiteindelijk werden 22 schoten gelost met drie vuurwapens. De slachtoffers kwamen om het leven, de nu veroordeelde broers bleven ongedeerd. Een ruzie over een hennepkwekerij was vermoedelijk de oorzaak van de geweldsexplosie in het café.

Het gerechtshof in Arnhem oordeelt net als de rechtbank eerder dat er geen sprake was van voorbedachte raad, maar legde wel een hogere straf op. De rechtbank veroordeelde de mannen eerder tot vijftien en zestien jaar cel, maar het hof vindt dat die straf onvoldoende recht doet aan de ernst van de feiten. Bovendien oordeelt het hof dat de twee evenveel verantwoordelijkheid dragen.

Het argument van de advocaat van een van de broers dat er uit noodweer is geschoten, heeft het hof verworpen. Dat stelt dat er geen sprake was van zelfverdediging, omdat de man zelf is begonnen met schieten.