Rasta-Bob verliest 1,3 kilo na metamorfose

Het beestje is totaal onherkenbaar. De dierenopvang spreekt met recht van een ’metamorfose’. Anderhalf uur hebben twee medewerkers, een op haar vrije dag, gewerkt om de viltklitten eraf te scheren.

Bob werd zwaar verwaarloosd achtergelaten in de Rotterdamse Kralingse Plas. Door de ’rastaharen’ werd hij door de opvang al omgedoopt tot ’Bob Marley’. Die bijnaam is inmiddels achterhaald. Voor het scheren woog de hond 9,5 kilogram, erna 8,2 kilo.

„Hij is lekker gewassen en heeft een heerlijke jas aangekregen want hij is niet gewend om zo in zijn blootje rond te lopen”, aldus de dierenopvang.

Nederland leeft mee

Veel dierenliefhebbers zijn geschrokken van de staat waarin het hondje werd gevonden. „Onze mailbox is volledig ontploft en er worden ontzettend veel vragen gesteld via privéberichten”, aldus de dierenopvang. „Het is helaas niet allemaal bij te houden.”

Binnenkort zal een nieuw baasje voor Bob worden gezocht. Tot die tijd kunnen mensen doneren voor de hond.