Ben Knapen nieuwe leider CDA-fractie Senaat

Knapen is voorgedragen door het CDA-partijbestuur. Brinkman vertrekt na de verkiezingen van volgend jaar uit de politiek om plaats te maken voor een nieuwe generatie politici, zoals hij zelf zei.

Knapen was van 2010 tot 2012 staatssecretaris van Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking in het eerste kabinet-Rutte. Van 1990 tot 1996 was hij hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Hij zit sinds 2015 in de Senaat.