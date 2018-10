OM eist 21 maanden cel voor omkoping Google

Zijn vrouw, die als medeverdachte aangeduid wordt, hangt 15 maanden boven het hoofd. Beiden ontkennen de beschuldigingen in alle toonaarden. „Hun werkwijze zou geraffineerd genoemd kunnen worden.”

„Niemand in deze strafzaak heeft er baat bij dat de waarheid boven komt”, aldus officier van justitie Marc Pluimer in de tenlastelegging. „Ook voor Google niet, dat ze zijn belazerd.”

De internetgigant huurde voorheen een datacentrum in de Eemshaven van het inmiddels grotendeels failliete vastgoedbedrijf TCN, waarvan Stroink - die op eigen verzoek bij zijn volledige achternaam wordt genoemd - topman was en diens vrouw Saskia van B. medebestuurder.

Dikke miljoen

Om het aflopende huurcontract verlengd te krijgen of anders het complete datacentrum rendabeler te maken en vervolgens aan geïnteresseerden te verkopen, zou de toenmalige Google-bestuurder Simon Tusha tussen 2008 en 2010 via diverse betalingen voor bijna 1,7 miljoen euro zijn omgekocht door de verdachten. Dat is volgens het OM deels via een andere Amerikaan gedaan, die als makelaar optrad.

Hiervoor werden tientallen mails als bewijs getoond in de zittingszaal. „Papier liegt niet”, concludeerde officier Pluimer over het digitale spoor. „Ze waren vanaf het begin op de hoogte van de omkoping.”

Afluisteren

Voor het verkrijgen van overig bewijs werd onder meer de auto van Stroink met een microfoon uitgerust om daarmee geluidsopnames te maken. Daarop zou te horen zijn dat hij al vreesde z’n goede naam te verliezen, zodra de verdenking in de openbaarheid wordt gebracht. Zowel Stroink als zijn vrouw heeft tot op heden een schoon strafblad.

De rol van Stroinks vrouw blijft volgens haarzelf grotendeels beperkt tot enkele mails en de bemoeienis met betalingen. Pas in het vierde kwartaal van 2010 kreeg ze naar eigen zeggen de touwtjes bij de datacenters in handen, al was ze wel eerder zijdelings betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. „Maar ik had toen geen directieverantwoordelijkheid.”

’We zijn arm’

De verdachten gaven aan het eind van de zitting een emotioneel betoog over hun persoonlijke omstandigheden. Hun ’ouwe leventje’ is moedwillig verwoest door de onterechte aantijgingen, zo vinden Stroink en zijn vrouw. „We leven van maand tot maand. Er is niet genoeg. We hebben feitelijk net genoeg inkomen om te eten”, vertelde Stroink met geknakte stem.

„Ons leven staat sinds twee jaar op de kop. We hebben elkaar. Dat is misschien nog het enige lichtpuntje. Als het om gezondheid gaat, ik slaap ’s nachts niet. We zijn geparasiteerd door onze buurt.” Zijn vrouw snikte dat ze het allemaal erg moeilijk heeft gevonden.

Het OM wil de voormalige ondernemingen van het tweetal in totaal bijna 26 miljoen euro ontnemen.