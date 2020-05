Ondernemers in nood krijgen gratis coaching

Bij die stichting kunnen ondernemers al jaren terecht als ze in zwaar weer zitten. Normaal gesproken betalen ze dan een eigen bijdrage van 150 euro, waarna ze gecoacht worden door vooral oud-ondernemers. Maar het adviestraject wordt dit jaar gratis, meldt staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken).

Daarvoor verhoogt ze de subsidie voor de stichting dit jaar met 240.000 euro. „We zoeken ook steeds naar andere manieren om ondernemers bij te staan”, zegt Keijzer. „Daarom hebben we besloten de hulp van het Ondernemersklankbord aan het mkb gratis te maken. Op die manier hopen we dat onze ondernemers geen drempel voelen om aan te kloppen als ze steun kunnen gebruiken van deze ervaren club van oud-ondernemers.”

De stichting werkt als een verlengstuk van de Kamer voor Koophandel. Daar kunnen ondernemers in eerste instantie aankloppen voor informatie en advies. Het Ondernemersklankbord is vervolgens een optie als er meer begeleiding nodig is. Dat gaat dan om een traject dat gemiddeld een half jaar duurt. In normale tijden worden zo jaarlijks ruim 2500 ondernemers geholpen.