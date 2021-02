Onderzoeksraad naar Luik voor vlammenvliegtuig Limburg

,,We zijn zaterdag meteen begonnen met het verzamelen van brokstukken en gaan nu ook bij het vliegtuig zelf kijken”, aldus een woordvoerster van de raad.

Vlammen

Even na vier uur steeg het vrachtvliegtuig met bestemming New York op van Maastricht Aachen Airport en kwam al snel in de problemen. Ooggetuigen zagen hoe er vlammen uit de motor kwamen.

Vervolgens verloor de machine metaalstukken die in een woonwijk in Meerssen terechtkwamen. Een voetgangster raakte daarbij licht gewond en een kind verbrandde haar hand aan een heet stuk metaal dat was neergekomen. Het toestel maakte een noodlanding in Luik.