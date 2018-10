’Mijn broer gevonden omdat boom uit zaadje in maag groeide’

Dat stellen Britse media op gezag van familieleden. Ahmet Hergune werd op Cyprus gedood tijdens gevechten tussen Grieken en Turken. Jarenlang was zijn lichaam zoek. Uiteindelijk werd het lichaam gevonden vanwege een boom die in de regio zeldzaam is en de aandacht trok, zo schrijft The Mirror.

Hergune werd in 1974 samen met twee anderen een grot in gejaagd door de vijand. Daarna gooiden de Grieken dynamiet in de grot. Een ontploffing volgde, de Turkse mannen stierven allemaal.

Een scheur in de wand liet echter zonlicht binnen, waardoor een vijgenzaadje uit de buik van Hergune een nieuwe boom liet groeien.

Onderzoeker

De boom werd in 2011 gezien door een onderzoeker. Die vond het vreemd om een vijgenboom te zien in het bergachtige gebied. Toen hij ging graven, vond hij een lichaam. De politie vond er later nog twee.

Dna-testen wezen vervolgens uit dat het lichaam van Ahmet Hergune was. Er wordt vermoed dat hij degene is die een vijg had gegeten, vertelt zijn inmiddels 87-jarige zus Munur Herguner. „De vijgenprut in zijn maag groeide uit tot een nieuwe boom. Ze hebben hem gevonden dankzij die boom.”

’Broodje aap’

Volgens de lokale krant Cyprus Mail is het onwaarschijnlijke verhaal niet waar. De krant baseert zich op bronnen binnen het Committee of Missing Persons Cyprus. Volgens die anoniem opgevoerde medewerkers zou de familie geloven in het verhaal omdat het hen helpt bij de verwerking.

Volgens de bronnen klopt de vondst van een onderzoeker wel, maar in werkelijkheid zou de boom enkele meters van de lichamen zijn gevonden, waardoor het verhaal van het vijgenpitje niet waar zou kunnen zijn.