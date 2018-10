Trump ontmoet Rosenstein donderdag

Rosenstein en Trump, die in New York is voor de VN-vergadering, „hebben uitvoerig gepraat over de recente nieuwsverhalen”, aldus Sanders via Twitter. „Ze treffen elkaar donderdag als Trump terug is in Washington.”

De Amerikaanse media meldden maandag dat Rosenstein van plan was zelf op te stappen in de overtuiging dat Trump hem zal ontslaan. Aanleiding daarvoor is een bericht in de de New York Times dat Rosenstein vorig jaar heeft voorgesteld stiekem opnames te maken van Trump om aan te tonen dat deze ongeschikt is voor het presidentsambt. Daarmee zou een afzettingsprocedure kunnen worden gestart.