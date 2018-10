’Groepsleider joeg labiele meisjes in prostitutie vanuit instelling’

Het Openbaar Ministerie verdenkt de oud-medewerker ervan – behalve een minderjarige – ook andere meisjes van de instelling te hebben gedwongen hun ’lichaam te verkopen.’

De Hoenderloo Groep is een tehuis voor jongeren met complexe gedragsproblemen. „Er zitten vooral kwetsbare meisjes, die geen uitweg meer zien en soms zelfs zelfmoordpogingen doen. Het zijn heel makkelijke slachtoffers”, stelt het Openbaar Ministerie.

Appje met bloed

Volgens de Officier van Justitie heeft de groepsleider op grove wijze misbruik gemaakt van zijn positie bij de Hoenderloo Groep. „Labiele meisjes waren door hem makkelijk te paaien. Zij kénden hem immers als medewerker en daarom was er geen enkel wantrouwen. Door zijn praatjes leek de prostitutie de meisjes een lucratieve bezigheid in hun uitzichtloze situatie.”

„Op die manier heeft deze man hen de prostitutie in gedwongen en zichzelf ermee verrijkt. Zodra een meisje aangaf niet langer voor hem te willen werken, ontving ze via de app een foto van een bebloede hand met de tekst ’deze kant ken je nog niet mij…” aldus de Officier van Justitie.

’Ze wilden graag’

Advocaat Sidney Smeets van de groepsleider is van mening dat de meisjes zélf voor het sekswerk gekozen hebben. Hij ontkent alle beschuldigingen van mensenhandel en uitbuiting. „Ze hebben hem zelf benaderd om als prostituee aan de slag te gaan. Hij wilde hen helpen uit de problemen te komen. Van dwang is nooit sprake geweest. Ook heeft hij hen niet onder druk gezet om als lustobject te gaan werken. De meisjes vonden het makkelijk: want hij regelde hun klanten, vervoer en eten. En ze hielden vijftig procent over van hun verdiensten. Ze wilden zelfs graag met hem werken.”

Volgens het Openbaar Ministerie komt het in de mensenhandel vaker voor dat aanstaande slachtoffers erg vatbaar zijn voor mooie praatjes en beloftes over veel geld. „Helemaal natuurlijk als een medewerker van hun eigen instelling die praatjes verkondigt. ’Beter vijftig procent verdienen dan helemaal niets’, denken ze”, aldus de Officier van Justitie.